В Меленковском районе мужчина украл теннисные ракетки с воланчиками

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Меленковского района завершили расследование уголовного дела по трем эпизодам краж.

По версии следствия, 60-летний ранее судимый местный житель минувшей осенью через открытые ворота прошел на территорию частного дома, откуда стащил лежавшие на летней кухне газовый баллон с плитой, а также посуду и столовые приборы. Кроме того, незваный гость захватил теннисные ракетки с воланчиками. Все это он погрузил в садовую тележку и увез, намереваясь оставить себе.

Через месяц мужчина совершил еще две кражи в соседней деревне, откуда украл бытовые предметы, одежду и видеоаппаратуру. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Подозреваемого полицейские задержали на территории Меленковского района, все украденные вещи нашли, изъяли и вернули законным владельцам. Сам мужчина полностью признал вину и раскаялся.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Меленковский районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.