Приговор экс-заместителю губернатора Владимирской области Ренату Чагаеву оставили без изменения

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Приговором Октябрьского районного суда от 14 сентября 2022 года Ренат Чагаев был признан виновным в получении взяток.

Установлено, являясь заместителем губернатора Владимирской области по строительству, с 11 декабря 2017 по 1 ноября 2018 года он неоднократно получал от директора бюджетного учреждения за покровительство по службе незаконные вознаграждения, общая сумма которых составила 615 тысяч рублей. Кроме того, в марте 2018 года он получил взятку в 1 миллион рублей за содействие в принятиеи положительного решения о приеме выполненных работ по контракту.

Своей вины Чагаев не признал.

Судом назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 30 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах на 7 лет. Кроме того, в доход государства конфискован 1 615 000 рублей.

Четыре защитника Чагаева обжаловали приговор в апелляционном порядке. Один из них просил оправдать подсудимого, трое – уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

8 февраля судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.