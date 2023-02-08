На "Лыжню России" во Владимире зарегистрировалось больше двух тысяч человек

Фото с сайта мэрии

11 февраля в парке «Дружба» пройдет 41-я массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования пройдут на дистанциях 1, 5 и 10 километров.

Регистрация участников началась с 6 февраля и продлится до 10 февраля включительно. На сегодняшний день уже зарегистрировалось более 2 тысяч участников, причем заявки поступают не только от владимирцев, но и от любителей лыжных гонок из других городов области.

При регистрации участники до 17 лет включительно допускаются до соревнований только при наличии медицинского заключения врача о допуске, а участники от 18 лет и старше — как при наличии медицинского заключения врача о допуске, так и при наличии личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Для участников и зрителей «Лыжни России» подготовлена концертная развлекательная программа. Традиционно будут работать зоны торговли, обогрева, раздевалки и полевая кухня.

Вместе с победителями и призерами забегов будут определены победители в дополнительных номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самый опытный участник», «Самая опытная участница», «Самая спортивная семья». Они будут награждены дипломами, медалями, кубками, а также памятными призами от администрации города Владимира.