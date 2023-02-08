Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с дольщиками ЖК "Дуброва парк"

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией. сложившейся вокруг дольщиков ЖК "Дуброва парк" и ЖК "Дуброва парк-2" после записанного видеообращения людей к президенту.

Как сообщает пресс-служба Следкома, Бпстрыкин поручил руководителю СУ по Владимирской области Артему Кулакову проанализировать сложившуюся ситуацию и при наличии оснований дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц и представить доклад.

Напомним, что 9 февраля состоится очередное заседание по банкротству застройщика Игоря Другова. Дольщики надеются на справедливое решение.