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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:25

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с дольщиками ЖК "Дуброва парк"

Также на карандаш он взял дольщиков ЖК "Дуброва парк-2"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией. сложившейся вокруг дольщиков ЖК "Дуброва парк" и ЖК "Дуброва парк-2" после записанного видеообращения людей к президенту.

Как сообщает пресс-служба Следкома, Бпстрыкин поручил руководителю СУ по Владимирской области Артему Кулакову проанализировать сложившуюся ситуацию и при наличии оснований дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц и представить доклад.

Напомним, что 9 февраля состоится очередное заседание по банкротству застройщика Игоря Другова. Дольщики надеются на справедливое решение.