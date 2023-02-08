Больше 14 тысяч девятиклассников Владимирской области прошли итоговое собеседование

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля итоговое собеседование по русскому языку прошло в 359 школах Владимирской области, в нём приняли участие более 14 тысяч учеников 9-х классов. Результат этого испытания станет допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, он бессрочен.

В рамках собеседования девятиклассники выполняли задания на проверку навыков устной речи: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем. Здесь нужно было описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать над одной из сформулированных проблем. Четвертое задание – это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всей работы – 20. Для получения зачёта достаточно 10 баллов.

Ознакомиться с результатами итогового собеседования по русскому языку можно по месту подачи заявления на участие в этом испытании. Для тех, кто получил незачёт или не явился по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 15 марта и 15 мая.