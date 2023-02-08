В 2023 году во Владимирской области планируют завершить строительство пяти школ

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В этом году продолжается возведение школы на 1100 мест в Коврове. Её строительство обусловлено необходимостью обеспечить обучение школьников города в одну смену. По проекту учебное заведение будет состоять из 6 блоков. Начальная школа займёт отдельный трехэтажный корпус. Для группы продлённого дня предусмотрены спальные комнаты и игровые. Также в школе будет бассейн, читательский зал, кабинеты для индивидуальных занятий, медицинский кабинет, столовая, актовый зал на 660 мест (для этого предназначен отдельный двухэтажный корпус), три мастерских и кабинет домоводства, лаборантские, отдельные помещения для хранения спортивного инвентаря.

В 2022 году начали строительство школ на 500 мест с открытой спортивно-игровой площадкой в Вязниках и на 1100 мест в Покрове, а также двух начальных школ – на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района и на 350 мест в Гусь-Хрустальном. Их возведение планируется завершить уже в этом году.

Строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино города Владимира планируется начать в текущем году, а ввести её в эксплуатацию – в следующем. Новое учебное заведение позволит ликвидировать вторые смены в школах областного центра и будет способствовать развитию нового микрорайона.