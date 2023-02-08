В суд направили уголовное дело о взрыве в парке "Сосенки" в Александрове

архив КП

Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство 5 лиц и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства.

Как рассказывают в областной прокуратуре, установлено, что днем 25 апреля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в парке "Сосенки" города Александрова. Во время возникшего словесного конфликта мужчина взорвал гранату «РГД-5» и метнул ее в чиновников местной администрации, которые осматривали начавшиеся благоустроительные работы в парке. В результате произошедшего взрыва 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшие остались живы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Александровский городской суд.