Во Владимирской области продолжают бороться с нелегальными перевозчиками

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7 февраля Губернатор Александр Авдеев провёл координационное совещание. Ключевым вопросом встречи стала транспортная безопасность.

С 2022 года выявление нелегальных перевозчиков ведётся на системной основе. Правоохранительные и контрольно-надзорные органы внимательно отслеживают неисполнение правил пассажирских перевозок, случаев несоблюдения графика движения автобусов как внутри муниципалитетов, так и на межмуниципальных маршрутах. За допущенные нарушения перевозчиков штрафуют.

«По итогам первого квартала соберём транспортников, ещё раз обсудим с ними, достаточно ли принимаемых мер по уменьшению числа «серых» перевозчиков? Важно понимать, как это чувствуется на рынке и сказывается на дисциплине перевозчиков, которые имеют соответствующие обязательства. Некоторые позволяют себе работу без тахографов, без предрейсовых осмотров, с перегрузками. Нам нужно минимизировать аварийность с участием общественного транспорта», – отметил Александр Авдеев.

Глава региона поручил разработать «дорожную карту» по решению острых вопросов в транспортной отрасли. Это касается обновления подвижного состава в муниципалитетах, планомерного повышения заработной платы, а также преодоления кадрового дефицита.