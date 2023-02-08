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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:58

Житель Коврова заплатит 200 тысяч за вождение в нетрезвом виде

Кроме того, его лишили прав на 2,5 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Коврова признан виновным за повторное вождение в нетрезвом виде.

Установлено, что днем 28 октября 2022 года мужчина, будучи ранее наказан за пьяное вождение, снова сел за руль автомобиля «ВАЗ 21110» в нетрезвом виде и поехал по Коврову. Около 15 часов 45 минут он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Во время освидетельствования установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом осужденным воздухе превысила допустимые показания в 7 раз, сообщили в областной прокуратуре.

В судебном заседании вину в совершённом преступлении мужчина признал.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 200 тыс рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.