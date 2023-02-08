На дорогах Владимирской области установят 13 новых камер

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области заказал установку 13 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений. Он готов заплатить за них 12,98 миллиона рублей.

Новые комплексы — это измерительные системы «Пульсар». Они должны фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд по обочине, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения, негорящие фары.

Дорожные камеры установят по следующим адресам: во Владимире - ул. Верхняя Дуброва в районе дома № 32; пр-т Ленина в районе дома № 1; пр-т Ленина в районе дома № 42; ул. Мира в районе дома № 15; ул. Мира в районе дома № 36; ул. Мира в районе дома № 63; ул. Студеная гора в районе дома № 1а; Гусь-Хрустальный, пр-т 50-летия Советской власти, дом № 26. А также на трассах: «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на 30 километре (с. Черкутино); «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на 62 километре; «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» на отрезке со 115 километра до 115 километра 600 метра; «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» на отрезке с 11 километра до 11 километра 520 метра; «Владимир — Улыбышево — Коняево» на отрезке с 5 километра 850 метра до 6 километра 100 метра.

Камеры должны заработать в конце марта.