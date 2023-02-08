Владимирская легкоатлетка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях

фото с сайта мэрии

С 5 по 8 февраля в спортивном комплексе «Юность» города Сочи проходят Всероссийские соревнования по метанию диска, молота и копья памяти А. Лунева. В них принимают участие сильнейшие спортсмены России.

Первое место в метании молота среди юниорок заняла воспитанница муниципальной СШОР № 4 по легкой атлетике Алисия Наумова.

Ранее, в первый день соревнований метании диска первое место среди женщин заняла владимирская спортсменка Юлия Мальцева. Среди юношей до 16 лет в метании диска бронзу завоевал владимирец Александр Панюшкин.