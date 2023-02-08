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НовостиСпорт8 февраля 2023 7:48

Владимирская легкоатлетка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях

Соревнования проходят в Сочи
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

С 5 по 8 февраля в спортивном комплексе «Юность» города Сочи проходят Всероссийские соревнования по метанию диска, молота и копья памяти А. Лунева. В них принимают участие сильнейшие спортсмены России.

Первое место в метании молота среди юниорок заняла воспитанница муниципальной СШОР № 4 по легкой атлетике Алисия Наумова.

Ранее, в первый день соревнований метании диска первое место среди женщин заняла владимирская спортсменка Юлия Мальцева. Среди юношей до 16 лет в метании диска бронзу завоевал владимирец Александр Панюшкин.