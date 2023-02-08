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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:00

В Красной Горбатке мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы

Преступление было совершено в декабре минувшего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство».

По версии следствия, в середине декабря прошлого года мужчина и женщина пришли в гости к своим приятелям, живущим в поселке Красная Горбатка. Там во время застолья со спиртным между гостями вспыхнула ссора, во время которой гость взял нож, подошел к сидящей на кровати сожительнице и нанес ей не менее трех ударов в шею и грудную клетки.

В результате женщина скончалась на месте происшествия от слепой колото-резаной раны шеи с повреждением сонной артерии.

Сам мужчина вину признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Селивановский районный суд.