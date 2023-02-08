Во Владимирской области мандат погибшего Павла Антова передали Александру Захарову

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Облизбирком принял решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Павла Антова, избранного в составе списка Владимирского регионального отделения политической партии «Единая РоссиЯ».

Мандат передан Александру Захарову - кандидату из списка, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия» по единому избирательному округу (территориальная группа одномандатного избирательного округа № 7, номер в списке 1). Комиссия зарегистрировала депутата и исключила его из допущенного к распределению мандатов списка кандидатов.

Александр Захаров - уроженец деревни Улыбышево Судогодского района. Он окончил Всероссийский финансово-экономический институт. В 20 лет он пошел работать экономистом на предприятия «Электон» и «Радугаэнерго» в Радужном. Возглавлял отдел по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО и руководил местным парком культуры и отдыха. В 2022 году Александра Захарова назначили первым заместителем главы Докучаевска в ДНР.