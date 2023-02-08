Во Владимирской области 8 февраля коронавирус подтвержден у 46 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, по 5 - в Муромском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 4 - в Кольчугинском и Киржачском районах, 3 - в Меленковском, по 2 - в Камешковском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Александровском, Собинском, Гороховецком, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179557 случаев заболевания (49812 сл. в г. Владимире, 19392 сл. в Муромском, 21223 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8653 сл. в Кольчугинском, 11005 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 16012 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3593 сл. в Собинском, 1996 сл. в г. Радужный, 5858 сл. в Киржачском, 4115 сл. в Камешковском, 3313 сл. в Гороховецком, 4584 сл. в Меленковском, 6069 сл. в Вязниковском, 6236 сл. в Суздальском, 2328 сл. в Селивановском).