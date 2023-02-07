Прокуратура опротестовала приказ о сокращении санитарок в Суздальской районной больнице

фото регионального Минздрава

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка о массовом сокращении санитарок в ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».

Установлено, что процедура сокращения санитарок руководителем медицинского учреждения нарушена, в связи с чем, на приказ главного врача больницы от 26 января 2023 года «О сокращении численности (штата) работников» Суздальским межрайонным прокурором принесён протест. По результатам рассмотрения протеста прокурора незаконный приказ отменён.

Проведение проверочных мероприятий продолжается.

Напомним, что по информации регионального Минздрава, больницей допущен перерасход фонда заработной платы при отсутствии финансового обоснования. Санитарок решили сократить и перевести на должность уборщиц с окладом в 3230 рублей.