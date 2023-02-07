В Киржачском районе задержаны похитители кабеля и радиаторов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Киржачского района задержали 35 и 33-летнего местных жителей, которые обвиняются в хищении, совершенном из местной организации 1 февраля.

По версии следствия, 35-летний киржачанин пробрался на территорию организации и стащил оттуда кабель и наконечники к нему, а также электрододержатели и лодочный мотор.

Также в ходе следствия установлено, что мужчина вместе с 33-летним сообщником в конце минувшего декабря украли масляные радиаторы и радиаторы охлаждения автомобильного двигателя.

Украденные радиаторы полицейским удалось найти и изъять. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

На время следствия обоих мужчин отпустили под подписку о невыезде.