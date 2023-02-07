В Александрове мужчина напал с ножом на подругу и ранил ее отца

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Александрове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, 22 декабря минувшего года между 3.00 и 4.00 пьяный александровец решил выяснить отношения с подругой, для чего взял нож. Через незапертое окно пробрался к ней на балкон и стал выжидать. Когда женщина пришла домой, мужчина сперва постучал в балконную дверь, а когда его отказались впускать, выбил ее ногой.

В ходе конфликта из соседней комнаты вышел отец женщины, который получил удар ножом в шею, в результате чего у него оказалась повреждена наружная яремная вена и щитовидный хрящ.

Пострадавшего доставили в больницу, где доктора вовремя оказали ему медицинскую помощь, так что мужчина остался жив. Нападавшего задержали, в ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили на рассмотрение в Александровский городской суд.