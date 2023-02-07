На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области снизилась аварийность

фото с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород подвели итоги работы по безопасности дорожного движения в 2022 году. Так, на автодороге М-7 «Волга» зафиксировано снижение всех показателей аварийности.

Во Владимирской области ДТП на трассе стало меньше на 10,3% (2022 г. – 227, 2021 г. – 253), количество пострадавших в них сократилось на 4,7% (2022 г. – 302, 2021 г. – 317), а погибших на 42,2% (2022 г. – 37, 2021 – 64).

Таких результатов удалось достичь благодаря работе по повышению безопасности дорожного движения. На всех четырехполосных участках дороги встречные потоки транспорта разделены металлическим барьерным ограждением или специальными железобетонными блоками типа «Нью-Джерси».

Вместо регулируемых и нерегулируемых перекрестков обустраиваются разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Еще одна важная задача – разведение в разные уровни транспортных и пешеходных потоков. В последние годы она решается с помощью строительства стационарных или модульных надземных пешеходных переходов. Сейчас во Владимирской области их 44. В перспективе на четырехполосных участках дороги разноуровневые пешеходные переходы полностью заменят обычные «зебры».

Кроме того, ведется постоянная работа по модернизации освещения. В местах, где освещение отсутствует, на разделительном барьерном ограждении устанавливаются противоослепляющие экраны.