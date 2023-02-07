Мэрия Владимира закупит новые инсталляции для озеленения города

. Фото: Александр УТКИН

На сайте госзакупок появился контракт на поставку новых уличных стоек и вазонов под цветы. Шесть будут выполнены в виде арф, одна - в виде звезды и еще одна в виде чаши. Муниципалитет готов заплатить 292 тысячи рублей. Поставщика выберут 16 февраля.

Напомним, что в прошлом году общая площадь клумб в областной столице превысила 6,4 тысячи квадратных метров. 75 процентов всех декоративных растений выращивает в муниципальных теплицах. Как правило, озеленять город начинают в преддверии майских праздников.