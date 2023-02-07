12 больниц Владимирской области получили новые автомобили

фото Минздрава Владимирской области

33 автомобиля «Нива Трэвел» с опережением срока поступили в 12 районных больниц Владимирской области. Обновление автопарка предусмотрено в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

По 4 автомобиля получили Кольчугинская центральная районная больница, Муромская городская больница №3, Петушинская и Собинская районные больницы, Гусь-Хрустальная городская больница.

По 3 машины – Камешковская центральная районная больница и Суздальская районная больница.

По 2 – Киржачская и Ковровская районные больницы. По 1 авто – Гороховецкая, Селивановская и Юрьев-Польская центральные районные больницы.