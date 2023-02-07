Владимирский фермер пожаловался на высокие цены на корм для осетров из-за санкций

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В 2015 году глава крестьянско-фермерского хозяйства Илья Рожков вместе с компаньоном решил попробовать себя в сфере сельского хозяйства. Проект был выбран нестандартный — осетровая ферма. Грантовую помощь удалось получить от администрации Владимирской области.

Мальков осетра фермеры приобретают в специализированном государственном институте и сейчас содержат три вида: русского осетра, ленского и редкую разновидность, которая водится в Амуре — калугу.

В месяц требуется порядка 400 килограммов комбикорма. После ведения санкций и ухода с рынка зарубежных производителей комбикормов для рыбы возникла проблема с покупкой пропитания для рыб. У русских производителей осталось малые объемы производства, так они еще повысили цену на корм. Качество отечественной продукции пока тоже вызывает нарекания, а параллельный импорт очень зависит от курса евро.

— Нашим заводам не хватает технологий, не хватает немного умений, потому что корм состоит всего лишь из трех частей — это злаки, рыбокостная мука и рыбий жир — все. Т.е. скомпоновать — это вопрос технологов, — отметил Илья Рожков.

Правительство сейчас выделяет средства на строительство новых комбикормовых заводов, и фермеры надеются, что все решение проблемных вопросов будет сформировано в ближайшей временной перспективе.