В Муроме молодой человек похитил из магазина чашу для кальяна

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники муромской полиции раскрыли грабеж, совершенный в одном из табачных магазинов города в конце января.

По словам обратившихся в полицию сотрудников магазина, один из посетителей стащил с прилавка чашу для кальяна стоимостью 2700 рублей. Продавец попытался остановить молодого человека, но тот убежал. При этом момент хищения попал на видеозапись с камер наблюдения.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель. Молодой человек сознался в грабеже и объяснил, что хотел оставить чашу себе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. На время следствия молодой человек отправлен под домашний арест.