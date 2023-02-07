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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 10:50

В Муроме молодой человек похитил из магазина чашу для кальяна

Он попытался незаметно стащить ее с прилавка, но был замечен продавцом
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники муромской полиции раскрыли грабеж, совершенный в одном из табачных магазинов города в конце января.

По словам обратившихся в полицию сотрудников магазина, один из посетителей стащил с прилавка чашу для кальяна стоимостью 2700 рублей. Продавец попытался остановить молодого человека, но тот убежал. При этом момент хищения попал на видеозапись с камер наблюдения.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель. Молодой человек сознался в грабеже и объяснил, что хотел оставить чашу себе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. На время следствия молодой человек отправлен под домашний арест.