Цена на социальный проездной билет во Владимире вырастет на 47 рублей

фото с сайта мэрии

Как уже сообщалось, с 10 февраля поднимется стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Владимира.

В автобусах проезд за наличный расчет будет стоить 30 рублей, за безналичный - 28 рублей. В троллейбусах за поездку за наличный расчет также 30 рублей, по карте - 27 рублей.

Изменяется также стоимость единого социального проездного билета. Его стоимость с марта составит во Владимире 534 рубля. Таким образом, цена повысится на 47 рублей (сейчас стоит 487 рублей).

Вместе с тем на основании поручения главы города Совет директоров муниципального АО «Владимирпассажиртранс» принял решение не повышать стоимость месячных проездных билетов для школьников и студентов. Стоимость месячного проездного билета сохраняется на прежнем уровне - 330 рублей для учащихся и 550 рублей для студентов.