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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:37

Во Владимирской области становится все больше заболевших гриппом "В"

При нем у пациентов возникает пневмония
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Показатель на 10 тысяч населения составил 81,6, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущей неделей.

За медицинской помощью обратилось 10797 человек с признаками ОРВИ. Во Владимире зарегистрировано 3523 обращения в лечебные учреждения.

На прошедшей неделе было проведено 468 исследований. Вирусы гриппа В в структуре циркулирующих респираторных вирусов составляют 13,3%. Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.