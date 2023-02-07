В Суздале онкобольной покупал жизненно важные лекарства за свой счет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку по обращению местной жительницы, в ходе которой установило, что 15 декабря 2021 года в федеральном НМИЦО имени Н.Н. Блохина ее родственнику прописали лекарственную терапию препаратом «Пазопаниб».

После этого 30 декабря состоялось заседание врачебной комиссии, которая приняла решение об обеспечении мужчины этим препаратом, но в результате получить лекарство мужчина смог только 7 мая 2022 года. Все это время он вынуждены был покупать дорогостоящий препарат за свой счет и потратил 130 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский суд Владимира, потребовав от Минздрава региона компенсировать мужчине затраты на лекарство.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Также в пользу больного была взыскана компенсация морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.