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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:22

С начала года владимирские таможенники изъяли больше 10 тысяч пачек нелегальных сигарет

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Владимирской таможни

фото Владимирской таможни

При проверке двух торговых точек в Киржаче и одной в Коврове сотрудники Владимирской таможни обнаружили табачную продукцию без документов в количестве 10 645 пачек.

«На упаковках отсутствует обязательная маркировка акцизными марками и QR-кодами. Проверяемые лица не представили документы на сигареты. Такие товары запрещены к ввозу и обороту внутри страны», - пояснила заместитель начальника Владимирской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Большакова.

Табачная продукция изъята сотрудниками таможни и территориальных отделов УМВД России для проведения дополнительных проверок.