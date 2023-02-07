С начала года владимирские таможенники изъяли больше 10 тысяч пачек нелегальных сигарет

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При проверке двух торговых точек в Киржаче и одной в Коврове сотрудники Владимирской таможни обнаружили табачную продукцию без документов в количестве 10 645 пачек.

«На упаковках отсутствует обязательная маркировка акцизными марками и QR-кодами. Проверяемые лица не представили документы на сигареты. Такие товары запрещены к ввозу и обороту внутри страны», - пояснила заместитель начальника Владимирской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Большакова.

Табачная продукция изъята сотрудниками таможни и территориальных отделов УМВД России для проведения дополнительных проверок.