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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:13

В Александрове из двух магазинов изъято 900 блоков контрафактных сигарет

Обе торговые точки принадлежат одному предпринимателю
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Александрова обнаружили крупную партию контрафактного табака. По версии следствия, местный 31-летний индивидуальный предприниматель купил ее на одном из рынков Московской области и привез в принадлежащие ему магазины для дальнейшей продажи.

В январе из складов и подсобных помещений магазинов, а также из прилавков и из-под кассовых аппаратов полицейские изъяли 900 блоков сигарет на сумму 1 миллион рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение и хранение немаркированной табачной продукции в целях сбыта».

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.