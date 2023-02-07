В Александрове из двух магазинов изъято 900 блоков контрафактных сигарет

Фото: УМВД России по Владимирской области
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Александрова обнаружили крупную партию контрафактного табака. По версии следствия, местный 31-летний индивидуальный предприниматель купил ее на одном из рынков Московской области и привез в принадлежащие ему магазины для дальнейшей продажи.
В январе из складов и подсобных помещений магазинов, а также из прилавков и из-под кассовых аппаратов полицейские изъяли 900 блоков сигарет на сумму 1 миллион рублей.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение и хранение немаркированной табачной продукции в целях сбыта».
На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.