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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:59

Из Боголюбского монастыря эвакуировано 50 человек из-за пожара в подвале

Происшествие случилось утром 7 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инфомрация о пожаре в селе Боголюбово Суздальского района поступила диспетчерам пожарной охраны в 09.23. Вскоре на место ЧП прибыли 28 сотрудников МЧС на 12 пожарных машинах.

Оказалось, что возгорание произошло в стенах Боголюбского монастыря на улице Ленина.

К моменту приезда первых расчетов внутри храма наблюдалось много дыма. Пожарные двумя звеньями газодымозащитников прошли внутрь и быстро локализовали и ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метров.

Оказалось, что горели вещи в подвале храма. К счастью, никто из людей не пострадал, но во время тушения были эвакуированы 50 человек.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.