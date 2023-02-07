Во Владимирской области 7 февраля коронавирус подтвержден у 38 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, 8 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Муромском и Киржачском районах, по 2 - в Кольчугинском, в Меленковском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Александровском, Собинском, Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179511 случаев заболевания (49802 сл. в г. Владимире, 19387 сл. в Муромском, 21218 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8649 сл. в Кольчугинском, 11004 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 16007 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3592 сл. в Собинском, 1994 сл. в г. Радужный, 5854 сл. в Киржачском, 4113 сл. в Камешковском, 3312 сл. в Гороховецком, 4581 сл. в Меленковском, 6067 сл. в Вязниковском, 6236 сл. в Суздальском, 2327 сл. в Селивановском).