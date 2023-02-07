В Муроме в холода снизилась температура в школе и многоквартирных домах

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома в ходе проверки установило, что 12 января в полдень температура воздуха составила -11 градусов по Цельсию. В это время были произведены замеры в школе №15, где в кабинете №8 температура оказалась +16,3 градуса, а в коридоре еще ниже: +15,6 градуса. При этом в школьных помещениях температура не должна опускаться ниже +18 градусов по Цельсию.

Выяснилось, что температура теплоносителя в узле учета тепла и на обратном трубопроводе оказалась ниже нормативов на 17 градусов.

Точно такие же нарушения прокуратура зафиксировала в 24 многоквартирных домах. По данному факту руководству Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» было внесено представление. Также на виновного сотрудника было возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».