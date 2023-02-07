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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:07

В Коврове судебные пристав арестовали иномарку должника за долги

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено судебными приставами

фото предоставлено судебными приставами

Судебные приставы Ковровского района арестовали иномарку за уклонение её владельцем уплаты долга свыше 560 тысяч рублей. 48-летний местный житель взял кредит под залог автомобиля, однако выполнять обязательства по погашению задолженности не спешил.

В районном отделении судебных приставов в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Требования о явке на прием к сотруднику Службы должник игнорировал. В отношении него вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, а так же о временном ограничении на выезд из страны.

Так как ковровчанин и после этого не стал погашать кредит, судебным приставом было принято решение об аресте его машины «Hyundai Elantra». Однако расставаться с иномаркой мужчина не хотел. Судебным приставам он сообщил, что машина утонула в водоёме во время рыбалки.

В итоге, машина была объявлена в розыск. Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что ковровчанин ежедневно ездит на машине до работы и обратно. Судебные приставы выехали на место, но не обнаружили иномарку на служебной стоянке. Оказалось, что он спрятал ее во дворах многоквартирных домов. Оказалось, что именно здесь мужчина и прятал авто.

На место парковки иномарки был вызван эвакуатор,машину арестовали и изъяли для передачи взыскателю в счет погашения задолженности.