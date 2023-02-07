В Коврове судебные пристав арестовали иномарку должника за долги

фото предоставлено судебными приставами

Судебные приставы Ковровского района арестовали иномарку за уклонение её владельцем уплаты долга свыше 560 тысяч рублей. 48-летний местный житель взял кредит под залог автомобиля, однако выполнять обязательства по погашению задолженности не спешил.

В районном отделении судебных приставов в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Требования о явке на прием к сотруднику Службы должник игнорировал. В отношении него вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, а так же о временном ограничении на выезд из страны.

Так как ковровчанин и после этого не стал погашать кредит, судебным приставом было принято решение об аресте его машины «Hyundai Elantra». Однако расставаться с иномаркой мужчина не хотел. Судебным приставам он сообщил, что машина утонула в водоёме во время рыбалки.

В итоге, машина была объявлена в розыск. Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что ковровчанин ежедневно ездит на машине до работы и обратно. Судебные приставы выехали на место, но не обнаружили иномарку на служебной стоянке. Оказалось, что он спрятал ее во дворах многоквартирных домов. Оказалось, что именно здесь мужчина и прятал авто.

На место парковки иномарки был вызван эвакуатор,машину арестовали и изъяли для передачи взыскателю в счет погашения задолженности.