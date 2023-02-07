За неделю во Владимирской области обнаружили два очага бешенства животных

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает о возникновении двух эпизоотических очагов бешенства за прошедшую неделю – у диких животных в Камешково (территория д.31 ул.Большая) (лиса) и Ковровском районе МО Малыгинское д.Побочнево (территория д.8) (лиса).

В очагах бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Осуществляется вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.

Бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную особо опасную вирусную инфекцию, передающуюся, главным образом, через укусы теплокровных животных со слюной и проявляющуюся тяжелым поражением центральной нервной системы, протекающую в форме острого энцефаломиелита, в 100% случаев приводящего к летальному исходу в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.