Во Владимире за время рейда по улицам города составлено 50 протоколов

Фото: УМВД России по Владимирской области

В минувшие выходные в столице региона состоялись очередные профилактические рейды, в ходе которых сотрудники полиции, дружинники и представители горадминистрации патрулировали улицы и проверяли торговые точки.

По итогам мероприятия было составлено почти 50 административных протоколов, причем множество из них по линии ГИБДД. Так, двое водителей попались за рулем в нетрезвом виде. Некоторые водители-нарушители ехали против одностороннего движения, а пешеходы перебегали улицы в неположенных местах. Также ряд автолюбителей был оштрафован за нарушение правил парковки и требований дорожной разметки. Еще одна 27-летняя жительница Владимира оказалась за рулем без прав.

Сотрудники ППС задержали 19 человек, распивавших алкоголь в общественных местах и пятерых мелких хулиганов. Участковые зафиксировали три факта продажи алкоголя в круглосуточных магазинах с нарушением правил торговли.

Рейды будут продолжены.