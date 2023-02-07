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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:31

Во Владимире за время рейда по улицам города составлено 50 протоколов

В полиции подвели итоги мероприятия «Ночной город»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

В минувшие выходные в столице региона состоялись очередные профилактические рейды, в ходе которых сотрудники полиции, дружинники и представители горадминистрации патрулировали улицы и проверяли торговые точки.

По итогам мероприятия было составлено почти 50 административных протоколов, причем множество из них по линии ГИБДД. Так, двое водителей попались за рулем в нетрезвом виде. Некоторые водители-нарушители ехали против одностороннего движения, а пешеходы перебегали улицы в неположенных местах. Также ряд автолюбителей был оштрафован за нарушение правил парковки и требований дорожной разметки. Еще одна 27-летняя жительница Владимира оказалась за рулем без прав.

Сотрудники ППС задержали 19 человек, распивавших алкоголь в общественных местах и пятерых мелких хулиганов. Участковые зафиксировали три факта продажи алкоголя в круглосуточных магазинах с нарушением правил торговли.

Рейды будут продолжены.