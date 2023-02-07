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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:22

Госинспекция не возражает против облицовки владимирского вокзала керамогранитом

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

Областная инспекция госохраны объектов культурного наследия считает, что облицовка владимирского вокзала керамогранитом вполне подходит ему и не нарушит его первоначальный стиль, сообщает "Чеснок".

«Период строительства здания железнодорожного вокзала Владимира относится к 1970-м годам. Здание может быть отнесено к архитектурному стилю «советский модернизм», которому характерны новаторский подход в проектировании. Данное направление в архитектуре могло использовать самые современные конструкции, материалы и их сочетания. На сегодняшний день керамогранит, керамогранитные плиты и кассеты широко применяются в строительстве, в том числе в отделке фасадов», – цитирует госинспекцию издание.

В связи с этим ведомство не выдавала предостережение о недопустимости нарушений регламентов зоны Р-6 и не видит для этого «правовых оснований».