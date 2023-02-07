Госинспекция не возражает против облицовки владимирского вокзала керамогранитом

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Областная инспекция госохраны объектов культурного наследия считает, что облицовка владимирского вокзала керамогранитом вполне подходит ему и не нарушит его первоначальный стиль, сообщает "Чеснок".

«Период строительства здания железнодорожного вокзала Владимира относится к 1970-м годам. Здание может быть отнесено к архитектурному стилю «советский модернизм», которому характерны новаторский подход в проектировании. Данное направление в архитектуре могло использовать самые современные конструкции, материалы и их сочетания. На сегодняшний день керамогранит, керамогранитные плиты и кассеты широко применяются в строительстве, в том числе в отделке фасадов», – цитирует госинспекцию издание.

В связи с этим ведомство не выдавала предостережение о недопустимости нарушений регламентов зоны Р-6 и не видит для этого «правовых оснований».