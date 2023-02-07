Во Владимире в 16 жилых домах временно отключили отопление

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает администрация города Владимира, 7 февраля с 9 часов утра в связи с проведением ремонта на тепловых сетях на проспекте Строителей до 20.00 временно ограничена подача тепла в дома по следующим адресам: улица Чернышевского дом 7 «б», проспект Строителей дома № 24, 24 а», 24 «б», 26, 26 «а», 26 «б», 28, 28 «а».

На это же время в связи с ремонтом тепловой сети ограничена подача тепла на улице Ильича в доме № 7»б», на улице Княгининская в домах № 6 «а», 7, 7 «в» и на улице 2-я Никольская, №6 и 8.

Сотрудники коммунальных служб и мэрия приносят владимирцам извинения за доставленные неудобства.