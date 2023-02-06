Судогодской дружине казаков-пожарных передадут грузовую автоцистерну

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях руководитель чрезвычайного ведомства региона Алексей Купин принял участие в заседании региональной Рабочей группы Совета при президенте России по делам казачества, проходившей в правительстве региона.

В ходе мероприятия обсуждались и вопросы, связанные с работой добровольных пожарных дружин, действующих под эгидой Владимирского отдельского казачьего общества «Центральное казачье войско».

На территории Владимирской области таких дружин две, одна из них находится во Владимире, вторая в Судогодском районе.

Казаки-пожарные прошли обучение на базе регионального главка МЧС и имеют в своем распоряжении минимальное вооружение. В частности, у судогодцев имеются мотопомпа, рукава и пожарные стволы, однако они нуждаются в технике для выездов на пожары.

В связи с этим по итогам рабочей встречи руководства ГУ МЧС России по Владимирской области и ВлОКО «ЦКВ» было принято решение о том, что в ближайшем будущем добровольная пожарная дружина казаков из Судогодского района получит автоцистерну на базе грузовика ГАЗ-6611.