В Вязниках осудили мошенницу, предлагавшую рекламу приютам для животных

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, обвинявшейся в мошенничестве.

Судом установлено, что дама уже имеет неоднократные судимости за аферы на территории как своего региона, так и Вологодской области и ресублики Татарстан.

Женщина создала с мобильного телефона страницу в одной из популярных соцсетей и под именем «Елены Савченко» предлагала незнакомым людям услуги по созданию рекламных сайтов-презентаций животных и приютов для них.

На самом деле женщина ничего делать не собиралась, а лишь вводила клиентов в заблуждение и получала от них предоплату.

Сама она вину полностью признала. С учетом всех обстоятельств суд приговорил даму к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.