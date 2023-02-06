фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

В Суздале начались основные работы по капремонту моста через реку Мжара. С 1 февраля по 30 сентября движение через мост полностью перекрыто. Заезд в город - по южной стороне трассы Р-132 «Золотое кольцо» на разворотном кольце у автовокзала на ул.Васильевской.

Как сообщает Министерство транспорта региона, проезжую часть моста расширят до 9 метров, тротуары - до 1,5 метров. На мостовом переходе нанесут дорожную разметку, установят металлическое барьерное и перильное ограждение, новые дорожные знаки. Также после завершения работ подрядчик проведет расчистку русла реки Мжара.