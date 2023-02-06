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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:18

В Муроме водитель украл со строительного склада рулон ткани для тентов

Мужчина заезжал туда на грузовике для разгрузки щебня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 февраля в полицию Мурома поступило сообщение от представителя строительной фирмы, что неизвестный мужчина украл с территории открытого склада рулон тарпаулина — материала, используемого в качестве ткани для тентов. Стоимость украденного рулона потерпевший оценил в 6500 рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что рулон стащил водитель «КамАЗа», который заезжал на склад для разгрузки щебня.

После задержания подозреваемый сознался в краже и рассказал, что пока рабочие занимались разгрузкой, он перетащил в кабину тарпаулин, который лежал на складе. После этого он уехал и перегрузил материал в личный автомобиль.

По факту кражи дознаватели полиции возбудили уголовное дело, расследование продолжается. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.