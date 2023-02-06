Начинающие фермеры Владимирской области предпочитают выращивать ягоды и фрукты

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Министерство сельского хозяйства Владимирской области региона проанализировало распределение грантов "Агростартап" в 2022 году. Всего было выдано 16 грантов Общая сумма распределенных средств составила 48,6 миллионов рублей. Средний размер гранта составил 3 миллиона рублей

- Самое привлекательное направление - выращивание плодово-ягодных культур - выдано 6 грантов. На втором месте - разведение крупного рогатого скота - 3 гранта. По два гранта выдано на проекты по выращиванию зелени методом гидропоники и выращивание картофеля. По одному гранту - на проекты по овцеводству, рыбоводству и пчеловодству, - сообщил директор Минсельхоза Константин Демидов.

В этом году конкурс на предоставление гранта "Агростартап" будет проведен уже до начала весенне-полевых работ. Всего в этом году будет выдано грантов на сумму более 54 миллионов рублей. Уже в феврале будет объявлен конкурс.