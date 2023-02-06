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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:55

В Петушинском районе произошло ДТП на платной трассе М-12

Авария случилась поздно вечером 5 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.20 на 126 километре федеральной автодороги М-12 «Восток» 34-летний водитель легковушки «Ситроен», двигавшийся в сторону Москвы, потерял управление, в результате чего выехал с проезжей части и врезался в опору освещения.

В результате ДТП пострадал 38-летний пассажир автомобиля, бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.