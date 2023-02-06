В Коврове на линию выходили неисправные машины скорой медицинской помощи

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения. Проверяли автопарк Ковровский городской станции скорой медицинской помощи.

Установлено, что станция СМП выпускала на линию машины с серьезными поломками, работа с которыми запрещена.

Так, у некоторых машин обнаружилось подтекание масла и охлаждающей жидкости, у других не работали фары, у третьих отсутствовали стабилизаторы поперечной устойчивости, была и повреждены и изношены шины, а у отдельных машин горел индикатор неисправности антиблокировочной системы.

По результатам проверки руководству ССМП Коврова было внесено представление, после его рассмотрения три машины починили, один автомобиль на время поставили в гараж до проведения серьезного ремонта.

Ответственного за выпуск на линию машин на станции СМП Коврова наказали в дисциплинарном порядке.