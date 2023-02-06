Во Владимирской области удаленная работа является самой популярной

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей во Владимирской области.

Первое место заняла вакансия «помощник главного бухгалтера», предполагающая удаленную занятость, с зарплатой от 5 тысяч рублей. На эту вакансию откликнулись более 2,7 тысяч человек! На втором месте оказала вакансия младшего специалиста по тестированию на удалённую работу, на которую откликнулись 2,6 тысяч владимирцев, а на третьем – вакансия ведущего специалиста по работе с клиентами, которой заинтересовались 1,9 тысяч соискателей.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.