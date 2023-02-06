Во Владимире возобновили локальный ремонт дорог литым асфальтом

фото с сайта городской администрации

Как только позволили погодные условия, специалисты «Центра управления городскими дорогами» возобновили работы по ремонту локальных дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью.

Работы по ремонту дорожного покрытия организованы на ул. Тракторной, Дворянской, Полины Осипенко, Сперанского, бульваре художника Иванова, дублере Суздальского проспекта. Также ремонтируются повреждения покрытия дороги на Мостострой. Израсходовано 3,5 тонны литой асфальтобетонной смеси.

Работы по локальному ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью будет продолжаться по мере сохранения подходящих погодных условий, подчеркивают в мэрии.

О местах повреждения дорожного покрытия жители областного центра могут сообщить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).