Во Владимире сотрудница банка не дала пенсионерке перевести миллион рублей мошенникам

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За прошлую неделю во Владимирской области было совершено 56 дистанционных преступлений. Жители региона лишились в общей сложности 11 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД.

В конце января в отделение одного из владимирских банков обратилась пожилая местная жительница. Заметно волнуясь, женщина попросила сотрудницу досрочно снять вклады на общую сумму 1 миллион рублей. Менеджер насторожилась и решила сообщить об этом участковому уполномоченному полиции.

В разговоре с полицейским бабушка призналась, что в банк обратилась после звонка от неизвестного, который сообщил ей, что в целях сохранности своих сбережений она должна обналичить деньги с вкладов, и перевести их на так называемый «безопасный счет». При этом фэйковый финансист строго запретил пенсионерке сообщать кому-либо об этом, угрожая привлечением к уголовной ответственности.

Участковый убедила местную жительницу не совершать необдуманный поступок и подробно проинформировала о схемах, которые используют аферисты.

Полицейские вручили сотруднице банка благодарность и цветы.