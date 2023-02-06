В Суздальском районе у «черных копателей» обнаружили более 200 артефактов

Фото: Управление ФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, в ходе мероприятий были задержаны трое жителей Суздальского района, которые обвиняются в поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, повлекшем повреждение или уничтожение культурного слоя.

В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 200 предметов, имеющих историческую ценность. Среди них оказалось 28 крестиков-тельников 16-17 века, 75 медных монет 18-19 века, 32 серебряные монеты 16-17 века, два игольника 15-16 века, два серебряных перстня, а также две свинцовые пломбы, две монетовидные подвески, фрагмент створки энколпиона и фрагменты кольчужного плетения.

Сотрудники Института Археологии РАН исследовали находки и уточнили, что особую ценность среди них представляют динарий 10-11 века, детали шумящих подвесок тех же времен, крест с украшением из эмалевых вставок 10-12 века, четыре обломка дирхемов 9-10 века, а также коромысло весов для малых взвешиваний 9-12 века.

По данному факту при содействии Суздальской межрайонной прокуратуры следователи полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.