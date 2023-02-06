Во Владимире мать двоих детей уличили в махинациях с материнским капиталом

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра была проведена проверка соблюдения законодательства о мерах господдержки семей с детьми.

В ходе проверки установлено, что местная жительница живет с двумя дочерьми в комнате, которую купила на средства, полученные по договору займа. Женщина 11 октября минувшего года обратилась в региональное Отделение ПФР с заявлением о направлении средств положенного ей маткапитала на уплату долга и процентов по этому самому займу.

Подозрений в ПФР не возникло, и женщине перечислили 700 тысяч рублей. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на самом деле комнату дама купила еще в 2018 году, а 6 мая 2022 года продала ее брату. Тот же через 27 дней продал комнату сожителю женщины, у которого она и выкупила в итоге квартиру на средства маткапитала. Иными словами, по факту деньги обернули внутри одной семьи, а на самом деле жилищные условия детей улучшены не были.

Материалы проверки были направлены в следствие, которое возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Расследование продолжается.