Владимирское "Торпедо" покинули два футболиста

Никита Судариков завершил свою карьеру. Фото с официального сайта клуба

Владимирское "Торпедо" активно готовится к первому товарищескому матчу. Состав команды претерпел изменения. Из стана черно-белых ушли два футболиста.

Белорусский полузащитник Александр Булычев покинул «Торпедо» и планирует выступление за другой клуб.

Никита Судариков решил завершить свою футбольную профессиональную карьеру, поэтому действие его трудового договора с владимирским «Торпедо» также было прекращено.

Товарищеский матч с "Муромом" пройдет уже 11 февраля в 17 часов на малой арене.