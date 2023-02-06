Во Владимирской области жулики звонят жителям от имени сотрудников Следкома

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в последнее время в правоохранительные органы участились обращения граждан, которые стали жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками Следственного комитета России.

Обычно аферисты используют специальную программу, которая позволяет подменить номер телефона, и человек видит на экране телефона реальный номер, принадлежащий, например, СУ СК России по Владимирской области.

При этом жулики представляются следователем или кем-то из руководителей ведомства. Примечательно, что как номера телефонов, так и данные сотрудников берутся из открытых источников, в частности, с официального сайта регионального Следкома.

В ходе разговора псевдоследователи начинают убеждать человека в том, что у него либо украли со счета деньги, либо вот-вот возьмут на эти средства кредит. Схемы могут быть разными, но всегда сводятся к тому, что вам предлагают либо установить некое приложение, чтобы совершить перевод средств, либо просто перевести деньги на указанный жуликами счет.

В СУ СК России по Владимирской области предупреждают, что сотрудники ведомства никогда не делают таких предложений. Если у вас возникли сомнения, что вам звонят именно следователи, обязательно прекратите разговор. После этого позвоните по круглосуточному телефону доверия областного Следственного управления СК России 8-915-790-22-65 и уточните, кто вам звонил. Никаких денег ни в коем случае переводить не нужно.