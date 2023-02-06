Во Владимирской области 6 февраля 2023 года коронавирусом заболели 35 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 6 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179473 случая заболевания (49793 сл. в г. Владимире, 19384 сл. в Муромском, 21214 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8647 сл. в Кольчугинском, 11003 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 15999 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3591 сл. в Собинском, 1992 сл. в г. Радужный, 5851 сл. в Киржачском, 4112 сл. в Камешковском, 3312 сл. в Гороховецком, 4579 сл. в Меленковском, 6066 сл. в Вязниковском, 6236 сл. в Суздальском, 2326 сл. в Селивановском).